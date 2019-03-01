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    Туреччина засудила заборону в Австрії салюту «сірих вовків»

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    <p>У грудні 2018 року австрійський парламент доповнив закон про заборону символів &laquo;екстремістських організацій&raquo; в країні з метою блокування пропаганди тероризму</p> - Туреччина засудила заборону в Австрії салюту «сірих вовків»

    У грудні 2018 року австрійський парламент доповнив закон про заборону символів «екстремістських організацій» в країні з метою блокування пропаганди тероризму

    Жест привітання турецької ультраправої організації «Сірі вовки» використовує турецька Партія націоналістичного руху

    1 березня в Австрії набув чинності закон, який забороняє жест привітання турецької ультраправої організації «Сірі вовки».

    Про це повідомляє Anadolu.

    У грудні 2018 року австрійський парламент доповнив закон про заборону символів «екстремістських організацій» в країні з метою блокування пропаганди тероризму.

    Люди, які порушують законодавство у громадських місцях, можуть бути оштрафовані на суму до 4000 євро або ув'язнені на місяць. Повторне порушення передбачає штраф від 10 тис. євро або 6 тижнів ув'язнення.

    Туреччина засудила рішення Австрії про заборону жесту, який використовує турецька Партія націоналістичного руху (MHP).

    «Скандально, що салют «сірих вовків», який є символом легальної політичної партії в Туреччині, внесли до того ж списку, що і символ Робочої партії Курдистану, кривавої терористичної організації», - сказано в заяві турецького міністерства закордонних справ.

    Відомство закликало Австрію «виправити цю помилку», заявивши, що «вона глибоко ображає двосторонні відносини між Туреччиною та Австрією».

    «Сірі вовки» були частиною політичного насильства в Туреччині в 1970-х роках. Вони стояли за нападами і вбивствами як всередині, так і за межами кордонів Туреччини, а також вчинили замах на Іоанна Павла II в 1981 році.

    У Німеччині також хочуть заборонити символи турецьких ультраправих.

    Джерело: Європейська правда

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