У 2014 році з РФ на Донбас відправили два «Буки» - обвинувачення у справі МН17



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У 2014 році з РФ на Донбас відправили два «Буки»

Проте прокурори вважають, що випадок MH17 дуже відрізняється від інших подій, коли збивали літаки

Обвинувачення у справі про катастрофу літака рейсу МН17 заявило в суді, що в Україну з Росії у 2014 році відправили щонайменше дві установки «БукУ 2014 році з РФ на Донбас відправили два «Буки» - обвинувачення у справі МН17, але одна з них по дорозі зламалася.

Про це повідомляє ВВС.

«У 2018 році група Bellingcat повідомила, що транспортуванням «Бука», з якого збили пасажирський літак, займався офіцер ГРУ Олег Іванніков. Однак на першому засіданні суду у справі MH17 в Нідерландах прокурори заявили, що «Бук«, пересування якого контролював Іванніков, насправді просто не доїхав до непідконтрольних українському уряду територій на Донбасі. А «Бук», який збив літак, - це інша зенітно-ракетна установка», - йдеться у повідомленні.

Водночас адвокати одного з чотирьох підозрюваних, підполковника запасу ВДВ Росії Олега Пулатова, у суді апелювали до того, що повітряний простір над Україною не був закритий, і слідство «не розслідувало це питання».

Проте прокурори вважають, що випадок MH17 дуже відрізняється від інших подій, коли збивали літаки. І основна відмінність полягає в тому, що російський «Бук» з самого початку не мав опинитися в Україні. Таким чином, збиття літака є наслідком злочинного діяння.

«Суд не розглядатиме питання, чи повинна була Україна закривати свій повітряний простір. Якою б не була відповідь на це питання - це не звільняє винних у пуску ракети по цивільному літаку від відповідальності», - заявили прокурори.

У суді оголосили, що слідство взяло до уваги, проаналізувало і долучило до справи всі матеріали, раніше надані російською стороною, а також заяви, які виголошували на пресконференціях.

Сторона обвинувачення зазначила, що журналісти і активісти зробили величезний внесок у розслідування трагедії. Дехто з них «ризикував, щоб оприлюднити правду».