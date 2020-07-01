У Авакова продовжують ігнорувати державну мову: заступник міністра відзвітував російською



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геращенко провів брифінг мовою країни-агресора

Антон Геращенко обурив частину громадян своїм виступом

Керівництво Міністерства внутрішніх справ вперто ігнорує державну мову. Так, сьогодні заступник міністра Антон Геращенко провів брифінг щодо результативності проєкту із контролю за дотриманням швидкісного режиму автівок за допомогою камер ндержавною мовою.

Брифінг транслювався наживо у соцмережах. Коментатори висловили обурення російськомовністю заступника міністра. «А чому він розмовляє ворожою мовою агресора?», «Я його не розумію що він говорить іноземною мовою. Всі ці його слова іноземною мовою не мають ніякого значення для людей. В Україні є своя мова - українська. Російська мова - в Росії . Все це що він говорить це все для росіян», «Скажіть хтось заступнику, що він зобов'язаний говорити українською мовою», - пишуть користувачі.

Як відомо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також тривалий час послуговувався російською - на державну мову у публічних виступах він перейшов нещодавно і досі зривається на суржик.

Нагадаємо, 16 липня минулого року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документ визначає, що єдиною державною мовою в Україні є українська і його використання обов'язково в органах державної влади. Закон зобов'язує посадових осіб володіти державною мовою і користуватися при виконанні службових обов'язків. Також застосування української мови є обов'язковим під час публічних заходів. Щоправда, штрафи за недотримання закону почнуть діяти через два роки.