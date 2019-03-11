У Австрії після трагічного випадку розкажуть туристам, як поводитися із коровами



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Інцидент, що стався в Тіролі в 2014 році, знову потрапив у заголовки національних газет

Нещодавно суд зобов'язав фермера, який володів худобою, виплатити сотні тисяч євро збитку сім'ї загиблої 45-річної жінки

Австрія розробить юридично обов'язковий «кодекс поведінки» для туристів, які відвідують мальовничі гірські пасовища, після смерті німецької туристки, яку розтоптали корови.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє Reuters.

Інцидент, що стався в Тіролі в 2014 році, знову потрапив у заголовки національних газет після того, як нещодавно суд зобов'язав фермера, який володів худобою, виплатити сотні тисяч євро збитку сім'ї загиблої 45-річної жінки.

Це викликало гнів серед фермерів і серед населення, зокрема тому, що жінка вигулювала собаку на повідку, прикріпленому до талії. Корови можуть атакувати, щоб захистити своїх телят, коли вони бачать собак, і мандрівникам рекомендується в таких випадках відпускати своїх собак, чого жінка не зробила.

«Ми чітко викладемо в кодексі поведінки те, що очікується від людей, які відвідують гірські пасовища», - сказав Курц.

Він не надав конкретних деталей, але припустив, що собакам приділять особливу увагу у кодексі, додавши, що в проблемних випадках «майже виключно» беруть участь собаки.

«Ми очікуємо, що якщо люди будуть дотримуватися цього кодексу поведінки, інцидентів не буде. Якщо хтось не дотримуватиметься кодексу поведінки, він втратить можливість вимагати відшкодування збитків», - зазначив австрійський канцлер.

Джерело: Європейська правда