У березні в Україні запрацює Офіс парламентської реформи



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Андрій Парубій оголосив про створення Офісу парламентської реформи Фото: Укрінформ

До роботи Офісу залучать 15 співробітників відповідно до напрямків їх компетенції

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні оголосив, що за місяць в Україні запрацює Офіс парламентської реформи.

Розпорядження про створення Офісу парламентської реформи Андрій Парубій підписав під час круглого столу «Ефективна реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС як основний елемент європейської інтеграції України», повідомляє «Укрінформ».

«Фактично, вже через місяць Офіс парламентської реформи зможе запрацювати, і я сьогодні з великою честю підписую своє розпорядження про створення Офісу парламентської реформи», - сказав Парубій.

Голова ВР зазначив, що до роботи в Офісі планується залучити 15 співробітників відповідно до напрямків парламентської роботи. Парубій додав, що підтримка законодавчого процесу та парламентського контролю будуть одними з головних завдань Офісу парламентської реформи.

«Я впевнений, що створення Офісу парламентської реформи допоможе нам більш детально супроводжувати законодавчу підготовку законів, необхідних для Угоди про асоціацію», - підкреслив Парубій.

Він пояснив, що потрібен єдиний центр, який даватиме аналіз урядовим і депутатським законодавчим ініціативам. Також Голова ВР підкреслив, що Верховній Раді й українській владі загалом потрібно показувати комунікацію з суспільством.

Спікер також подякував європейським партнерам за підтримку в створенні Офісу парламентської реформи.