У Білому домі прокоментували визнання Флінном провини у наданні неправдивих свідчень
- Сьогодні, 21:13
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Визнання провини Флінном жодним чином не передбачає провини будь-кого іншого, пояснюють у Білому домі
«Сьогодні Майкл Флінн, який пропрацював на посаді радника з національної безпеки у Білому домі 25 днів за адміністрації Трампа, та є колишнім посадовцем адміністрації Обами, визнав себе винним в наданні неправдивої інформації ФБР», - йдеться в заяві юриста Білого дому Тая Кобба, повідомляє «Голос Америки».
«Це визнання провини жодним чином не передбачає провини будь-кого іншого, крім пана Флінна. Завершення цієї фази розслідування спеціального прокурора демонструє, що спеціальний прокурор втілює свої дії з продуманою швидкістю, прокладаючи шлях до швидкого і раціонального завершення", йдеться в заяві.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.
Зокрема, Флінн нібито готовий засвідчити, що Дональд Трамп доручив йому установити контакт з росіянами - для початку аби домовитися про спільну боротьбу проти ІДІЛ в Сирії.
Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.