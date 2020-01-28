У Білорусі одночасно зникли директори усіх цукрових заводів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Силові структури Білорусі поки не коментують зникнення низки чиновників цукрових заводів

Ймовірно директорів затримали в рамках розслідування справи про корупцію, яке веде Комітет державної безпеки Білорусі

У Білорусі одночасно зникли директори усіх чотирьох цукрових заводів країни, а також керівник Білоруської цукрової компанії. Ймовірно їх затримали працівники КДБ.

Про це повідомляє портал tut.by з посиланням на джерела.

Так, 24 січня директора Городейського цукрового заводу Михайла Кріштаповича зняли з літака, на якому він хотів полетіти на відпочинок до Мюнхена.

27 січня на Скидельському цукровому заводі заявили, що директор Дмитро Єгоров поїхав у Мінськ на нараду. У цей же день директор Слуцького заводу Микола Прудник «поїхав у відпустку». З робочого місця зник й директор Жабинковського заводу Віктор Миронов.

Крім того, зник Дмитро Кирилов, керівник Білоруської цукрової компанії, яку заснували цукрові заводи. У московському офісі фірми сказали, що Кирилов поїхав у відрядження ще минулого тижня.

Поки жодне силове відомство не назвало причину «зникнення» очільників заводів, однак за даними джерел видання, їх затримав Комітет державної безпеки у справі про корупцію.

«Наприкінці минулого тижня у цій справі затримали 11 людей», — заявили два джерела видання.

У самому КДБ цю інформацію коментувати відмовились.