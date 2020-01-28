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    У Білорусі одночасно зникли директори усіх цукрових заводів

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    Силові структури Білорусі поки не коментують зникнення низки чиновників цукрових заводів - У Білорусі одночасно зникли директори усіх цукрових заводів
    Силові структури Білорусі поки не коментують зникнення низки чиновників цукрових заводів

    Ймовірно директорів затримали в рамках розслідування справи про корупцію, яке веде Комітет державної безпеки Білорусі

    У Білорусі одночасно зникли директори усіх чотирьох цукрових заводів країни, а також керівник Білоруської цукрової компанії. Ймовірно їх затримали працівники КДБ.

    Про це повідомляє портал tut.by з посиланням на джерела.

    Так, 24 січня директора Городейського цукрового заводу Михайла Кріштаповича зняли з літака, на якому він хотів полетіти на відпочинок до Мюнхена.

    27 січня на Скидельському цукровому заводі заявили, що директор Дмитро Єгоров поїхав у Мінськ на нараду. У цей же день директор Слуцького заводу Микола Прудник «поїхав у відпустку». З робочого місця зник й директор Жабинковського заводу Віктор Миронов.

    Крім того, зник Дмитро Кирилов, керівник Білоруської цукрової компанії, яку заснували цукрові заводи. У московському офісі фірми сказали, що Кирилов поїхав у відрядження ще минулого тижня.

    Поки жодне силове відомство не назвало причину «зникнення» очільників заводів, однак за даними джерел видання, їх затримав Комітет державної безпеки у справі про корупцію.

    «Наприкінці минулого тижня у цій справі затримали 11 людей», — заявили два джерела видання.

    У самому КДБ цю інформацію коментувати відмовились.

    відпочинок КДБ розслідування
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