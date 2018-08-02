  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Білорусі перекинувся туристичний автобус з України: є постраждалі

    • Розсилка
    Місце ДТП - У Білорусі перекинувся туристичний автобус з України: є постраждалі
    Фото: uvd.vitebsk.gov.by
    Місце ДТП

    За попередньою інформацією, водій автобусу заснув за кермом

    У Білорусі в четвер, 2 серпня, перекинувся туристичний автобус міжнародного «Київ-Таллінн», у салоні якого перебували 53 людини - громадяни України, Молдови та Росії.

    Про це повідомляється на сайті Управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому.

    ДТП сталася о 4:30 в Оршанскому районі.

    «За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і на 186-му км автодороги М8 біля села Світочівка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік в кювет», - говориться в повідомленні.

    В лікарню були доставлені 12 постраждалих. Вісім з них вже оглянуті лікарями і відпущені.

    За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з постраждалих не отримав і госпіталізації не потребує.

    Зазначається, що була організована доставка пасажирів до готелю, їм надається інша необхідна допомога.

    «У найближчі години в Оршу з Ліди приїде резервний автобус, на якому туристи продовжать поїздку в супроводі ДАІ. При вивченні тахографа було встановлено, що перезмінка водіїв повинна була відбутися о 5-й годині ранку», - повідомили в управлінні.

    Читайте також
    Білорусь ДТП дороги водій аварія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ