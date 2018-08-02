У Білорусі перекинувся туристичний автобус з України: є постраждалі



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Фото: uvd.vitebsk.gov.by Місце ДТП

За попередньою інформацією, водій автобусу заснув за кермом

У Білорусі в четвер, 2 серпня, перекинувся туристичний автобус міжнародного «Київ-Таллінн», у салоні якого перебували 53 людини - громадяни України, Молдови та Росії.

Про це повідомляється на сайті Управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому.

ДТП сталася о 4:30 в Оршанскому районі.

«За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і на 186-му км автодороги М8 біля села Світочівка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік в кювет», - говориться в повідомленні.

В лікарню були доставлені 12 постраждалих. Вісім з них вже оглянуті лікарями і відпущені.

За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з постраждалих не отримав і госпіталізації не потребує.

Зазначається, що була організована доставка пасажирів до готелю, їм надається інша необхідна допомога.

«У найближчі години в Оршу з Ліди приїде резервний автобус, на якому туристи продовжать поїздку в супроводі ДАІ. При вивченні тахографа було встановлено, що перезмінка водіїв повинна була відбутися о 5-й годині ранку», - повідомили в управлінні.