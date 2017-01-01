У Білорусі підтвердили затримання українського бізнесмена Скиби

Проти Скиби відкрили кримінальне провадження за фактом дачі хабара

Голова правління українського ПАТ «Завод обважнювачів» Олександр Скиба був затриманий у Білорусі при передачі хабара у 2800 доларів. Про це йдеться у повідомленні КДБ Білорусі. За інформацією КДБ, «у рамках боротьби з корупцією та економічними злочинами на гарячому при отриманні хабара в розмірі



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Проти Скиби відкрили кримінальне провадження за фактом дачі хабара

Голова правління українського ПАТ «Завод обважнювачів» Олександр Скиба був затриманий у Білорусі при передачі хабара у 2800 доларів. Про це йдеться у повідомленні КДБ Білорусі.

За інформацією КДБ, «у рамках боротьби з корупцією та економічними злочинами на гарячому при отриманні хабара в розмірі 2800 доларів від голови правління ПАТ «Завод обважнювачів» (Україна) громадянина України Скиби А.С. затриманий головний металург ВАТ «Мінський тракторний завод» Карась А.Н. В якості посередника при отриманні хабара виступав син затриманого Карась А.А».

«Відносно співробітників ВАТ «Мінський тракторний завод» порушено кримінальні справи за ст. 430 («одержання хабара») КК Республіки Білорусь; щодо Скиби А.С. — за ч. 2 ст. 431 («дача хабара») КК Республіки Білорусь», — йдеться у повідомленні.

У КДБ уточнили, що всі фігуранти справи затримані.

Відносно них застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Кримінальні справи, за даними КДБ Білорусі, передані до Слідчого комітету Республіки Білорусь.

Як повідомляв «Главком», у Білорусі було затримано українця, керівника донецького підприємства ПАТ «Завод обважнювачів» Олександр Скиба.