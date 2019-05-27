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    У Болгарії розбився легкомоторний літак: є загиблі

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    У Болгарії розбився легкомоторний літак: є загиблі

    В результаті авікатастрофи загинуло двоє людей

    У Міністерстві внутрішніх справ Болгарії повідомили, що в неділю, 26 травня, в результаті експериментального польоту розбився літак, що призвело до загибелі двох людей.

    Про це повідомляє видання Novinite.

    У міністерстві розповіли, що літак злетів з аеродрому Чернево біля міста Іхтіман, який знаходиться приблизно в 60 кілометрах на південний схід від столиці країни Софії.

    За попередніми даними аварія сталася після того, як пілот втратив управління при наборі висоти, після чого літак спікірував в землю і загорівся.

    Рятувальники і медики повідомили, що постраждалі чоловік і жінка згоріли в результаті удару.

    літак аварія рятувальники
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