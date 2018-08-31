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    У «Борисполі» затримали чеченця з підробленим паспортом громадянина Таджикистану

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    У «Борисполі» затримали чеченця з підробленим паспортом громадянина Таджикистану

    Вихідець із Чечні прибув рейсом із Туреччини та надав на перевірку паспорт громадянина Таджикистану

    У четвер, 30 серпня, незаконно потрапити в Україну через пункт пропуску «Бориспіль» намагався громадянин Росії.

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    Чоловік прибув рейсом із Туреччини та надав на перевірку паспорт громадянина Таджикистану. Проте, під час здійснення прикордонного контролю у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності паспортного документа. В результаті, дослідивши його більш детально, було встановлено, що паспорт містить ознаки часткової підробки.

    Згодом чоловік повідомив, що насправді є громадянином Російської Федерації – вихідцем з Чечні. При собі він мав ксерокопію паспорта громадянина РФ.

    Наразі громадянина повернуто зворотнім рейсом до Стамбула.

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