У «Борисполі» затримали чеченця з підробленим паспортом громадянина Таджикистану
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Розсилка
Вихідець із Чечні прибув рейсом із Туреччини та надав на перевірку паспорт громадянина Таджикистану
У четвер, 30 серпня, незаконно потрапити в Україну через пункт пропуску «Бориспіль» намагався громадянин Росії.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Чоловік прибув рейсом із Туреччини та надав на перевірку паспорт громадянина Таджикистану. Проте, під час здійснення прикордонного контролю у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності паспортного документа. В результаті, дослідивши його більш детально, було встановлено, що паспорт містить ознаки часткової підробки.
Згодом чоловік повідомив, що насправді є громадянином Російської Федерації – вихідцем з Чечні. При собі він мав ксерокопію паспорта громадянина РФ.
Наразі громадянина повернуто зворотнім рейсом до Стамбула.