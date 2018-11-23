У БПП відхрестилися від причетності до антиреклами Тимошенко



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Білборди з антирекламою Юлії Тимошенко по всьому Києву Фото: Главком

Березенко застеріг всіх, хто «готує такі брудні провокації»

Член президії центральної ради партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Верховній Раді Сергій Березенко заявив, що ніхто із БПП не має відношення до антиреклами длідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, що заполонила сьогодні увесь Київ.

«Більше того, будь-яке згадування чи використання вікових або фізіологічних особливостей людини, для реклами, вважаю принизливим, ницим і негідним вчинком. А тому, всіх закликаю не використовувати такі ганебні методи», - написав він у своєму «Фейсбук».

Політик відзначив, що у команди БПП є достатньо офіційних аргументів, які «дозволять українцям зробити вибір на користь тих програм, тих європейських цінностей, які ми сповідуємо».

Він також застеріг всіх, хто «готує такі брудні провокації».

«Вони не тільки не додають балів, а й понижують рівень політичної етики та роблять Україну слабшою», - вважає Березенко.

«Ми обов’язково зустрінемося з нашими опонентами на дебатах і порівняємо програми розвитку України, а не брудні політичні технології», - резюмував нардеп.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 23 листопада, вранці на вулицях столиці з’явилися білборди з антирекламою лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко і її програми «Новий курс України».