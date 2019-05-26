У Британії на місце Терези Мей вже є 7 кандидатів



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Тереза Мей піде у відставку з посади лідера Консервативної партії 7 червня

За посаду прем'єра поборються сім кандидатів

Після заяви прем'єра Британії Терези Мей про готовність піти з цієї посади про свій намір зайняти пост лідера правлячої Консервативної партії і глави кабміну повідомили вже сім британських політиків.

Висунення своїх кандидатур анонсували колишній міністр з питань виходу Британії з ЄС Домінік Рааб і екс-лідер Палати громад британського парламенту Андреа Лідсом.

Відзначається, що Рааб пообіцяв «боротися за більш справедливу угоду з Brexit».

Лідсом, чий вихід з поста лідера нижньої палати фактично прискорив відставку Мей, висловила думку, що у неї є необхідні «досвід і впевненість, щоб «привести країну до світлого майбутнього».

Міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, також заявив про вступ у гонку, піддав критиці плани її нинішнього фаворита, екс-міністра закордонних справ Бориса Джонсона. Останній на конференції у Швейцарії висловив упевненість, що Лондон зможе вийти з ЄС без угоди з Брюсселем вже восени.

Міністр охорони здоров'я і соціальних справ Метт Хенкок, раніше підтвердив своє висунення, як і Стюарт — противник жорсткого Brexit.

Ще одним претендентом на лідерство в Консервативній партії є екс-міністр праці і пенсій Естер Макві.

Сімку кандидатів замикає міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей піде у відставку з посади лідера Консервативної партії 7 червня.