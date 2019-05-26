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    У Британії на місце Терези Мей вже є 7 кандидатів

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    Тереза Мей піде у відставку з посади лідера Консервативної партії 7 червня - У Британії на місце Терези Мей вже є 7 кандидатів
    Тереза Мей піде у відставку з посади лідера Консервативної партії 7 червня

    За посаду прем'єра поборються сім кандидатів

    Після заяви прем'єра Британії Терези Мей про готовність піти з цієї посади про свій намір зайняти пост лідера правлячої Консервативної партії і глави кабміну повідомили вже сім британських політиків.

    Висунення своїх кандидатур анонсували колишній міністр з питань виходу Британії з ЄС Домінік Рааб і екс-лідер Палати громад британського парламенту Андреа Лідсом.

    Відзначається, що Рааб пообіцяв «боротися за більш справедливу угоду з Brexit».

    Лідсом, чий вихід з поста лідера нижньої палати фактично прискорив відставку Мей, висловила думку, що у неї є необхідні «досвід і впевненість, щоб «привести країну до світлого майбутнього».

    Міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, також заявив про вступ у гонку, піддав критиці плани її нинішнього фаворита, екс-міністра закордонних справ Бориса Джонсона. Останній на конференції у Швейцарії висловив упевненість, що Лондон зможе вийти з ЄС без угоди з Брюсселем вже восени.

    Міністр охорони здоров'я і соціальних справ Метт Хенкок, раніше підтвердив своє висунення, як і Стюарт — противник жорсткого Brexit.

    Ще одним претендентом на лідерство в Консервативній партії є екс-міністр праці і пенсій Естер Макві.

    Сімку кандидатів замикає міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант.

    Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей піде у відставку з посади лідера Консервативної партії 7 червня.

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    ЄС Brexit Тереза Мей Велика Британія
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