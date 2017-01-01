У Британії стурбовані через «підрив» роботи НАБУ

У британському міністерстві зазначили, що корупція в Україні залишається серйозною загрозою для стабільності та національної безпеки

Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності Великої Британії підкреслило життєво важливе значення боротьби з корупцією в Україні у рамках програми реформ та висловило стурбованість щодо втручання в розслідування НАБУ, які загрожують діяльності Бюро. Про це сказано в заяві прес-секретаря, оприлюдненій на сайті міністерства.



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Детективи НАБУ

У британському міністерстві зазначили, що корупція в Україні залишається серйозною загрозою для стабільності та національної безпеки

Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності Великої Британії підкреслило життєво важливе значення боротьби з корупцією в Україні у рамках програми реформ та висловило стурбованість щодо втручання в розслідування НАБУ, які загрожують діяльності Бюро. Про це сказано в заяві прес-секретаря, оприлюдненій на сайті міністерства.

«У Великій Британії зростає занепокоєння, що боротьба України з корупцією підривається», — сказано в заяві.

Окрім цього, у міністерстві зазначили, що корупція в Україні залишається серйозною загрозою для стабільності та національної безпеки, а українські виборці вважають її головною проблемою, що стоїть перед державою. Боротьбу з нею у Великій Британії назвали основою європейського вибору України та її прагнень стати сучасною, процвітаючою та демократичною державою.

«Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), в яке Велика Британія інвестувала значний ресурс, є важливою частиною антикорупційного механізму в Україні та досягло значних успіхів в своїх розвитку та розслідуваннях. Нещодавні події, включаючи втручання в розслідування НАБУ та викриття офіцерів під прикриттям підрозділу НАБУ, є тривожним знаком того, що майбутнє незалежних розслідувань щодо боротьби з корупцією знаходиться під загрозою», — зазначив речник.

За його словами, Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності Великобританії сподівається, що ті, хто очолює українську владу, продемонструють «лідерство у проведенні спільних реформ, спрямованих на викорінення корупції».

Нагадаємо, Євросоюз звинуватив Генпрокуратуру у перешкоджанні НАБУ.

Джерело: УНН