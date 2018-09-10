  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Британії збираються зробити робочий тиждень чотириденним

    • Розсилка
    У Британії збираються зробити робочий тиждень чотириденним

    У Британії мають намір «використати силу технологій», аби дати працівникам змогу працювати чотири дні на тиждень

    Генеральний секретар Федерації британських профспілок Френсіс О'Грейді закликала скоротити робочий тиждень до чотирьох днів. Про це повідомляє The Independent.

    Френсіс О'Грейді у понеділок виступить із промовою на 150-му щорічному конгресі профспілок в Манчестері, у якій закличе «використати силу технологій», аби дати працівникам змогу працювати чотири дні на тиждень.

    «У XIX столітті профспілки боролися за восьмигодинний робочий день. У XX столітті ми отримали право на два вихідних і оплачувану відпустку. Я вірю, що в XXI ми зможемо домогтися чотириденного робочого тижня з гідною оплатою», - буде йтися у промові О'Грейді.

    О'Грейді зазначить, що зараз компаніям час використовувати технології «для більш справедливого розподілу матеріальних благ, а не дозволяти верхівкам забирати все собі».

    Як приклад компанії, прибутки якої розподіляються нерівномірно, О'Грейді наведе Amazon. Розслідування газети Sunday Mirror засвідчили, що на складах компанії у Британії робочий тиждень подекуди триває 55 годин, що призводить до значної перевтоми працівників.

    Читайте також
    технології Велика Британія Amazon робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ