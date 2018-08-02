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    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія

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    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія

    Харків'яни в соцмережах повідомляють, що стовп чорного диму, який піднявся в результаті пожежі, видно за десять кілометрів від місця події

    У центрі Харкова в приміщенні Української інженерно-педагогічної академії сталася масштабна пожежа. Як повідомили у держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Харківської області про подію рятувальникам повідомили в 15.07.

    «До місця події відразу за підвищеним номером складності були направлені підрозділи ДСНС у кількості 9-ти відділень на автоцистернах, 3 відділення на автодрабині, 1 відділення на аварійно-рятувальному автомобілі, а також інша спецтехніка», - розповіли у ДСНС.

    Рятувальники, встановили, що горять конструкції горища, перекриття та даху двоповерхової будівлі. Площа пожежі складає близько 500 кв.м.

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    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія
    У центрі Харкова горить інженерно-педагогічна академія

    Харків'яни в соцмережах повідомляють, що стовп чорного диму, який піднявся в результаті пожежі, видно за десять кілометрів від місця події.

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