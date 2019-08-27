У центрі Москви горить один із найстаріших монастирів
Горить стара дерев'яна споруда
На Цвєтному бульварі в центрі Москви в Росії горить дерев'яна будівля одного з найстаріших жіночих монастирів міста - Богородице-Різдвяний ставропігійний.
Про це повідомляє 360tv.ru.
Пожежники вже прибули на місце і займаються ліквідацією пожежі. Над будівлею піднімається густий чорний дим.
Судячи з усього, джерело спалаху - на верхніх поверхах. Тож пожежники намагаються загасити вогонь зверху, наблизившись до даху будівлі за допомогою спеціального обладнання.
В Москве загорелась кровля здания Богородице-Рождественского монастыряhttps://t.co/gMa6rVKolN pic.twitter.com/IXOkmKp77c— РИА Новости (@rianru) 26 серпня 2019 р.
Нині вже палає дах на площі до 400 кв. м.
Що стало причиною загорання, чи є постраждалі - поки що невідомо.
Цей монастир було засновано 633 роки тому - у 1386 році. Саме в ті роки був збудований і корпус, що нині горить.