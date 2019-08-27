У центрі Москви горить один із найстаріших монастирів



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Горить стара дерев'яна споруда

На Цвєтному бульварі в центрі Москви в Росії горить дерев'яна будівля одного з найстаріших жіночих монастирів міста - Богородице-Різдвяний ставропігійний.

Про це повідомляє 360tv.ru.

Пожежники вже прибули на місце і займаються ліквідацією пожежі. Над будівлею піднімається густий чорний дим.

Судячи з усього, джерело спалаху - на верхніх поверхах. Тож пожежники намагаються загасити вогонь зверху, наблизившись до даху будівлі за допомогою спеціального обладнання.

Нині вже палає дах на площі до 400 кв. м.

Що стало причиною загорання, чи є постраждалі - поки що невідомо.

Цей монастир було засновано 633 роки тому - у 1386 році. Саме в ті роки був збудований і корпус, що нині горить.