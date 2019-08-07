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    У Чехії звинуватили в тероризмі 25-річного чоловіка, який воював на Донбасі з бойовиками

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    Громадянин Чехії Лукаш Н. воював за терористів у другій половині 2015 року&nbsp; - У Чехії звинуватили в тероризмі 25-річного чоловіка, який воював на Донбасі з бойовиками
    Громадянин Чехії Лукаш Н. воював за терористів у другій половині 2015 року 

    Чеху, який тепер живе у Карлових Варах, загрожує 12-20 років за ґратами

    Детективи чеського Національного центру боротьби з організованої злочинністю звинуватили в тероризмі 25-річного Лукаша Н., який, за їхніми даними, воював за проросійських бойовиків на сході України.

    Про це повідомляє Denik N.

    Громадянин Чехії воював за терористів у другій половині 2015 року.

    В чеській генпрокуратурі підтвердили інформацію про те, що правоохоронці ініціювали «притягнення до відповідальності однієї особи за терористичний злочин у зв'язку з конфліктом на сході України».

    «Це людина з Карлових Вар, яка, ймовірно, брала участь у боях проти української армії. Ми не розголошуватимемо детальнішу інформацію, зокрема спосіб його поїздки на схід України», - сказав прокурор Мартін Білий, уточнивши, що розслідування перебуває на початковій стадії.

    «У детективів, які опікуються цими справами, є достатньо доказів, тому вони звинуватили його», - додало знайоме зі справою джерело.

    Чоловікові загрожує 12-20 років за ґратами.

    Зараз 25-річний Лукаш Н. повернувся додому і працює та живе зі своєю дівчиною в одній з муніципальних квартир у Карлових Варах.

    Джерело: Європейська правда

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