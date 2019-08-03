У чергах на пропускних пунктах на Донбасі застрягли понад 150 автомобілів



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Всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно

Минулої доби через КПВВ прослідувало понад 43 тисяч осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів

Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралося 165 транспортних засобів. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 30/40; «Мар’їнка» — 0/10; «Новотроїцьке» — 15/40; «Гнутове» — 20/10», — йдеться у повідомленні.

Минулої доби через КПВВ прослідувало понад 43 тисяч осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.

Прикордонники додали, всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

Також, вчора військовослужбовці Донецького прикордонного загону спільно зі співробітниками ДФС зі складу Об’єднаних сил у КПВВ «Гнутове» припинили спробу переміщення через лінію розмежування з порушенням встановленого порядку товарів на суму близько 20 тис. грн. «Товар вилучено представниками ДФС для здійснення оформлення матеріалів справ про адміністративні правопорушення», — зазначається в повідомленні.