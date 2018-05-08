У черкаській школі 22 дитини знепритомніли на лінійці

Батьки у терміновому порядку масово забирають дітей зі школи додому

В одній із загальноосвітніх шкіл Черкас на лінійці стало зле 22 дітям — учні знепритомніли. Про це повідомив речник поліції Черкаської області Дмитро Грищенко. «Можу підтвердити таку інформацію. Була у школі лінійка. За останніми даними — зле стало 22 учням. Діти знепритомніли. Інші деталі поліція поки з’ясовує»,