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    У черкаській школі 22 дитини знепритомніли на лінійці

    Батьки у терміновому порядку масово забирають дітей зі школи додому
    В одній із загальноосвітніх шкіл Черкас на лінійці стало зле 22 дітям — учні знепритомніли. Про це повідомив речник поліції Черкаської області Дмитро Грищенко. «Можу підтвердити таку інформацію. Була у школі лінійка. За останніми даними — зле стало 22 учням. Діти знепритомніли. Інші деталі поліція поки з’ясовує»,
    • Сьогодні, 11:31
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    Батьки у терміновому порядку масово забирають дітей зі школи додому

    В одній із загальноосвітніх шкіл Черкас на лінійці стало зле 22 дітям — учні знепритомніли.

    Про це повідомив речник поліції Черкаської області Дмитро Грищенко.

    «Можу підтвердити таку інформацію. Була у школі лінійка. За останніми даними — зле стало 22 учням. Діти знепритомніли. Інші деталі поліція поки з’ясовує», — повідомив Грищенко.

    Як повідомляє місцевий інформаційний ресурс «Про все», інцидент стався у ЗОШ №8. Батьки почали забирати дітей зі школи додому, а навчальний процес у закладі призупинили до з’ясування усіх обставин.

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