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    У Чернігові вкрали бюст Пушкіну, якому 100 років (фото)

    Бюст Пушкіну було встановлено у 1900 році
    У Чернігові невідомі поцупили бюст російському письменнику Олександру Пушкіну, встановлений на Валу. Про це у Facebook повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Сергій Черняков. «Злодії прийшли на Вал: вкрадено бюст Олександра Пушкіна (встановлений 25 вересня 1900
    • Сьогодні, 12:21
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    Бюст Пушкіну було встановлено у 1900 році

    У Чернігові невідомі поцупили бюст російському письменнику Олександру Пушкіну, встановлений на Валу. Про це у Facebook повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Сергій Черняков.

    «Злодії прийшли на Вал: вкрадено бюст Олександра Пушкіна (встановлений 25 вересня 1900 року)», - написав він.

    Зазначимо, Вал – це історичний, культурний і духовний центр Чернігова. Крім історичного та художнього музеїв тут діють експозиції Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів давній». Тут в 1900 році було встановлено бюст Пушкіну.

    Однією з визначних пам’яток на Валу є 12 чавунних гармат, поставлених на лафети в 1911 році над схилом гори, де колись були укріплення фортеці.

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