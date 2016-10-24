У Чернігові вкрали бюст Пушкіну, якому 100 років (фото)

Бюст Пушкіну було встановлено у 1900 році

У Чернігові невідомі поцупили бюст російському письменнику Олександру Пушкіну, встановлений на Валу. Про це у Facebook повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Сергій Черняков. «Злодії прийшли на Вал: вкрадено бюст Олександра Пушкіна (встановлений 25 вересня 1900



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Бюст Пушкіну було встановлено у 1900 році

У Чернігові невідомі поцупили бюст російському письменнику Олександру Пушкіну, встановлений на Валу. Про це у Facebook повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Сергій Черняков.

«Злодії прийшли на Вал: вкрадено бюст Олександра Пушкіна (встановлений 25 вересня 1900 року)», - написав він.

Зазначимо, Вал – це історичний, культурний і духовний центр Чернігова. Крім історичного та художнього музеїв тут діють експозиції Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів давній». Тут в 1900 році було встановлено бюст Пушкіну.

Однією з визначних пам’яток на Валу є 12 чавунних гармат, поставлених на лафети в 1911 році над схилом гори, де колись були укріплення фортеці.