У Чернігові вкрали бюст Пушкіну, якому 100 років (фото)
- Сьогодні, 12:21
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Бюст Пушкіну було встановлено у 1900 році
У Чернігові невідомі поцупили бюст російському письменнику Олександру Пушкіну, встановлений на Валу. Про це у Facebook повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Сергій Черняков.
«Злодії прийшли на Вал: вкрадено бюст Олександра Пушкіна (встановлений 25 вересня 1900 року)», - написав він.
Зазначимо, Вал – це історичний, культурний і духовний центр Чернігова. Крім історичного та художнього музеїв тут діють експозиції Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів давній». Тут в 1900 році було встановлено бюст Пушкіну.
Однією з визначних пам’яток на Валу є 12 чавунних гармат, поставлених на лафети в 1911 році над схилом гори, де колись були укріплення фортеці.