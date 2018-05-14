У Чернівцях під час руху загорівся тролейбус

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Фото: promin.cv.ua У Чернівцях загорівся тролейбус





На ходу задимілися штанги у тролейбуса №1, що рухався вулицею Героїв Майдану

У Чернівцях на ходу загорілася проводка тролейбуса. Про це повідомили очевидці події.

За їхніми словами, на ходу задимілися штанги у тролейбуса №1, що рухався вулицею Героїв Майдану.

Водій від'єднав штанги від мережі, однак відчинив лише одні передні двері, через які усім пасажирам довелося вийти.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях почали тестування нових тролейбусів «Дніпро Т203» з опцією автономного ходу від акумуляторів.

Модель тролейбуса «Дніпро Т203» має систему автономного ходу на базі акумуляторних батарей із запасом не менше 15 км. Окрім того у транспорті передбачено кондиціонер кабіни водія і салону.

Відзначимо, що поставки тролейбусів Дніпро Т203 в Чернівці почалися 10 квітня. Сюди прибули перші два з 4 тролейбусів.

Вартість одного такого тролейбуса становить 7,5 млн гривень.

Нагадаємо, 18 квітня у тролейбусі біля Майдану Незалежності побилася компанія п'яних хлопців. Двоє отримали ножове поранення.