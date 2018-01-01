У Чернівцях стався вибух у приміщенні ДФС
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Невідомий зловмисник кинув гранату на третьому поверсі приміщення ДФС у Чернівцях
У приміщенні Головного управління ДФС у Чернівецькій області пролунав вибух, зазнала поранень одна людина. Про це розповіла прес-секретар Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.
«Близько 15 години дійсно у приміщенні ГУ ДФС у Чернівецькій області пролунав вибух. Одна людина поранена, зараз у лікарні. Ведуться слідчі дії», — розповіла прес-секретар.
Водночас у прес-службі ГУ НП у Чернівецькій області повідомили, що наразі нічого не можуть коментувати цю подію, але додали, що на даний момент там працює як вибухотехнічна служба, так і слідчо-оперативна.
Як повідомили місцеві ЗМІ, невідомий зловмисник кинув гранату на третьому поверсі приміщення ДФС у Чернівцях. З приміщення ДФС було евакуйовано пнад 100 працівників.
Джерело: УНН