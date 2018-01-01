У Чернівцях стався вибух у приміщенні ДФС

Невідомий зловмисник кинув гранату на третьому поверсі приміщення ДФС у Чернівцях

У приміщенні Головного управління ДФС у Чернівецькій області пролунав вибух, зазнала поранень одна людина. Про це розповіла прес-секретар Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна. «Близько 15 години дійсно у приміщенні ГУ ДФС у Чернівецькій області пролунав вибух. Одна людина поранена, зараз у лікарні.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невідомий зловмисник кинув гранату на третьому поверсі приміщення ДФС у Чернівцях

У приміщенні Головного управління ДФС у Чернівецькій області пролунав вибух, зазнала поранень одна людина. Про це розповіла прес-секретар Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.

«Близько 15 години дійсно у приміщенні ГУ ДФС у Чернівецькій області пролунав вибух. Одна людина поранена, зараз у лікарні. Ведуться слідчі дії», — розповіла прес-секретар.

Водночас у прес-службі ГУ НП у Чернівецькій області повідомили, що наразі нічого не можуть коментувати цю подію, але додали, що на даний момент там працює як вибухотехнічна служба, так і слідчо-оперативна.

Як повідомили місцеві ЗМІ, невідомий зловмисник кинув гранату на третьому поверсі приміщення ДФС у Чернівцях. З приміщення ДФС було евакуйовано пнад 100 працівників.

Джерело: УНН