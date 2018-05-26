У Чернівцях в озері потонули двоє дітей

Троє дітей гралися без нагляду дорослих біля ставка, і вирішили в ньому скупатися

У Чернівцях за минулу добу потонули три людини – двоє дітей і 18-річний хлопець. Про це повідомляє ДСНС Чернівецької області.

«Перший трагічний випадок стався 24 травня, на озері по вулиці Винниченка. Близько 14.00 житель села Цвяхивка Герцаївського району, відпочиваючи разом з дівчиною, вирішив переплисти водойму. Хлопець не розрахував власних сил і не доплив до пірсу на протилежному березі. Йому залишилося подолати всього 10 метрів. Хлопець зник під водою і більше не випливав на поверхню», – повідомляють в ДСНС.

Помітивши це, дівчина, яка спостерігала за всім з берега, викликала рятувальників і медиків. Водолази підняли на поверхню тіло молодої людини. Він без ознак життя.

В той же день у Чернівцях трапилася ще одна трагедія. На вулиці Патріса Лумумби, в озері потонули двоє хлопчиків, у віці десяти років і дев'яти років.

Як виявилося, троє дітей гралися без нагляду дорослих біля ставка, і вирішили в ньому скупатися. Під час «запливу» двоє хлопчаків зникли під водою.

«Третій хлопчик, який в той момент знаходився на березі, покликав на допомогу. Працівники рятувальної станції та місцеві жителі спільними зусиллями підняли на поверхню тіла двох хлопців, на жаль, вже без ознак життя», – додають рятувальники.