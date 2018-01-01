У Чернівцях затримали на хабарі помічника судді
- Сьогодні, 03:58
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Співробітники СБУ затримали помічника судді на одній із вулиць у центральній частині Чернівців
Силовики затримали помічника судді «на гарячому» в центральній частині міста Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі помічника судді Господарського суду Чернівецької області.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Оперативники спецслужби задокументували, що чиновник вимагав від місцевого мешканця $1,2 тисячі. За цю суму зловмисник обіцяв вплинути на рішення районних судів щодо закриття двох адміністративних проваджень, відкритих за порушення Правил дорожнього руху», - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що співробітники СБУ затримали помічника судді на одній із вулиць у центральній частині Чернівців під час отримання другої частини хабара у розмірі $500.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу, триває досудове слідство.
Нагадаємо, у Львові слідчі Франківського відділу поліції разом з працівниками Львівської місцевої прокуратури №3 під оперативним супроводом обласного Управління захисту економіки на хабарі $25 тисяч затримали керівника та юриста проектної організації.