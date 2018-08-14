У чернівецькій клініці для алкозалежних знайшли мертвим пацієнта



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Рідні підозрюють, що його забили до смерті працівники медичного закладу

У чернівецькій приватній клініці для нарко- та алкозалежних знайшли мертвим пацієнта. Родичі впевнені, що чоловіка забили до смерті, йдеться в сюжеті ТСН.

Людмила Боднарчук відрядила свого 45-річного сина лікуватися від алкоголізму тиждень тому. Про його смерть їй повідомили телефоном.

«Руслан Степанович помер. Я кажу: як? Не знаю, вранці до нього підійшли – він мертвий», - розповіла жінка.

У закладі ж рідні жахнулися.

«Тіло було все синє, набрякле – видно, що там побоїв було. Сказали, що його обмотувати вночі скотчем і били», - каже дружина померлого Лариса Бордіяр.

Це розказали інші пацієнти, котрі почали тікати, щойно дізналися, що родичі померлого викликали поліцію. Тепер у родині сподіваються, що інформацію про вбивство пацієнти-втікачі підтвердять і в поліції.

«Запросили осіб, які тут перебували, для встановлення усіх даних. Вони по даному факту допитуються», - розповів заступник начальника Чернівецького відділу поліції Олександр Кушнір.

Реабілітаційний центр для нарко- та алкозалежних працює посеред житлового сектору, щоправда сусіди про його існування до трагедії навіть не здогадувалися – не бачили нічого підозрілого, ніякого шуму звідти не чули. Навколо немає ні вивісок, ні реклами. Родичі померлого про цей приватний заклад теж дізналися від знайомих, підписали договір і заплатили 9 тисяч гривень за місяць терапії. Тепер визнають, що про методи лікування, як і про дозвільні документи, не розпитували.

«Є тут лікар, Сергій, який цим завідує. Я його так ніколи і не бачив в очі. Який каже, куди перерахувати гроші, і як скинути», - зізнався брат померлого Віталій Бордіяр.