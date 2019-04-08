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    У Чернівецькій області горить скандальний цукровий завод (відео)

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    <p>Пожежа трапилась близько 12:20 в селищі Кострижівка</p> - У Чернівецькій області горить скандальний цукровий завод (відео)

    Пожежа трапилась близько 12:20 в селищі Кострижівка

    Колишній власник заводу «Хрещатик» заборгував кошти місцевій громаді

    У Чернівецькій області в понеділок, 8 квітня сталася масштабна пожежа на цукровому заводі «Хрещатик».

    Про це повідомляє місцеве видання «Заставна сьогодні».

    Зазначається, що пожежа трапилась близько 12:20 в селищі Кострижівка. За попередньою інформацією, причиною виникнення пожежі стало порушення правил безпеки під час демонтажу.

    Народний депутат, керівник фракції «Народний фронт» у ВР Максим Бурбак у Facebook повідомив, що колишній власник заводу «Хрещатик» заборгував кошти місцевій громаді.

    «Це горить той самий останній в Чернівецькій області цукровий комбінат, який знаходиться на території Кострижівської ОТГ, і власники якого заборгували громаді 4,5 млн грн. Кілька тижнів тому комбінат фізично почали знищувати: різали на металобрухт. Тепер маємо велику пожежу, люди кажуть, що чують вибухи. Це й не дивно, зважаючи на численну кількість хімікатів, які були на заводі», - написав нардеп.

    У прес-службі управління ДСНС у Чернівецькій області повідомили, що горить нефункціонуюча будівля заводу.

    «Зараз на місці пожежі працюють рятувальники. Намагаємось ліквідувати пожежу в недіючій будівлі», - сказав керівник прес-служби Управління ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук.

    Джерело: Укрінформ

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