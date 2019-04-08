У Чернівецькій області горить скандальний цукровий завод (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа трапилась близько 12:20 в селищі Кострижівка

Колишній власник заводу «Хрещатик» заборгував кошти місцевій громаді

У Чернівецькій області в понеділок, 8 квітня сталася масштабна пожежа на цукровому заводі «Хрещатик».

Про це повідомляє місцеве видання «Заставна сьогодні».

Зазначається, що пожежа трапилась близько 12:20 в селищі Кострижівка. За попередньою інформацією, причиною виникнення пожежі стало порушення правил безпеки під час демонтажу.

Народний депутат, керівник фракції «Народний фронт» у ВР Максим Бурбак у Facebook повідомив, що колишній власник заводу «Хрещатик» заборгував кошти місцевій громаді.

«Це горить той самий останній в Чернівецькій області цукровий комбінат, який знаходиться на території Кострижівської ОТГ, і власники якого заборгували громаді 4,5 млн грн. Кілька тижнів тому комбінат фізично почали знищувати: різали на металобрухт. Тепер маємо велику пожежу, люди кажуть, що чують вибухи. Це й не дивно, зважаючи на численну кількість хімікатів, які були на заводі», - написав нардеп.

У прес-службі управління ДСНС у Чернівецькій області повідомили, що горить нефункціонуюча будівля заводу.

«Зараз на місці пожежі працюють рятувальники. Намагаємось ліквідувати пожежу в недіючій будівлі», - сказав керівник прес-служби Управління ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук.

Джерело: Укрінформ