У Чернівецькій області горить звалище

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Вогонь поширився на площі одного гектара

У неділю, 17 березня, у другій половині дня в Новоселицькому районі Чернівецької області спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.

«17 березня о 16 годині 20 хвилин до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сміття на сміттєзвалищі у с. Маршинці Новоселицького району», - йдеться у повідомленні.

За повідомленням рятувальників, для гасіння пожежі залучено бульдозер і дві одиниці пристосованої техніки КП Новоселицька міська тепломережа.

Як зазначається, до восьмої вечора загоряння вдалося локалізувати на площі 1 га.