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    У Чернівецькій області горить звалище

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    У Чернівецькій області горить звалище
    У Чернівецькій області горить звалище
    У Чернівецькій області горить звалище
    Фото: @MNSCHE / Facebook
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    Вогонь поширився на площі одного гектара

    У неділю, 17 березня, у другій половині дня в Новоселицькому районі Чернівецької області спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.

    «17 березня о 16 годині 20 хвилин до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сміття на сміттєзвалищі у с. Маршинці Новоселицького району», - йдеться у повідомленні.

    За повідомленням рятувальників, для гасіння пожежі залучено бульдозер і дві одиниці пристосованої техніки КП Новоселицька міська тепломережа.

    Як зазначається, до восьмої вечора загоряння вдалося локалізувати на площі 1 га.

    пожежа ДСНС сміття звалище Чернівецька область
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