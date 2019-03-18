У Чернівецькій області горить звалище
Фото: @MNSCHE / Facebook
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Розсилка
Вогонь поширився на площі одного гектара
У неділю, 17 березня, у другій половині дня в Новоселицькому районі Чернівецької області спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.
«17 березня о 16 годині 20 хвилин до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сміття на сміттєзвалищі у с. Маршинці Новоселицького району», - йдеться у повідомленні.
За повідомленням рятувальників, для гасіння пожежі залучено бульдозер і дві одиниці пристосованої техніки КП Новоселицька міська тепломережа.
Як зазначається, до восьмої вечора загоряння вдалося локалізувати на площі 1 га.