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    У четвер збережеться суха й хмарна погода в Україні

    Температура повітря в Києві складе від -1 до +1
    Погода на сьогодні: 11 січня в Україні очікується мінлива хмарність, на заході мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Українські синоптики очікують у західній частині країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ, у східних областях слабкий сніг; на решті території без
    • Сьогодні, 08:14
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    Температура повітря в Києві складе від -1 до +1

    Погода на сьогодні: 11 січня в Україні очікується мінлива хмарність, на заході мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    Українські синоптики очікують у західній частині країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ, у східних областях слабкий сніг; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від -2 до -6, вдень від -1 до +4; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини вночі близько 0, вдень від +4 до +7.

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    Температура повітря становитиме від -1 до +1 вдень та від -5 до -1 вночі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. В столиці вдень і вночі опадів не очікується.

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