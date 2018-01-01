У четвер збережеться суха й хмарна погода в Україні

Температура повітря в Києві складе від -1 до +1

Погода на сьогодні: 11 січня в Україні очікується мінлива хмарність, на заході мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Українські синоптики очікують у західній частині країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ, у східних областях слабкий сніг; на решті території без



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Температура повітря в Києві складе від -1 до +1

Погода на сьогодні: 11 січня в Україні очікується мінлива хмарність, на заході мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Українські синоптики очікують у західній частині країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ, у східних областях слабкий сніг; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від -2 до -6, вдень від -1 до +4; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини вночі близько 0, вдень від +4 до +7.

Температура повітря становитиме від -1 до +1 вдень та від -5 до -1 вночі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. В столиці вдень і вночі опадів не очікується.