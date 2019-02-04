У Чикаго сталася стрілянина: є загиблі
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Внаслідок стрілянини двоє людей загинули
У Чикаго (Іллінойс, США) відбулася стрілянина унаслідок якої двоє людей загинули, ще одна перебуває у критичному стані.
Про це повідомляє видання Chicago Sun-Times.
Так, під час стрілянини було поранено п’ятеро людей.
«Влада стверджує, що дві людини загинули, а п'ять інших були поранені під час стрілянини неподалік бару на далекій південній околиці Чикаго», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що один з нападників відкрив вогонь по натовпу із автомобіля Ford, невідомо, чи хто-небудь з його мішеней був учасником бійки чи нападник стріляв навмання.
Двоє з чоловіків віком 36 та 39 років померли після того, як їх доправили у медичний центр Чиказького університету.
Нагадаємо, на острові Корсика, що належить Франції, 30 січня чоловік відкрив вогонь по перехожих. За останніми даними - одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.
Літній чоловік, який відкрив стрілянину по перехожим в корсиканскьому містечку Бастія в середу, був знайдений мертвим у своїй квартирі.