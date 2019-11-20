У Чорногорії групу українців підозрюють у крадіжці грошей з банкоматів



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Зловмисникам вдалося отримати гроші на загальну суму близько 138 000 євро

Троє громадян України підозрюються в крадіжці грошей з банкоматів у чорногорських містах Будва, Тиват і Підгориця

Зазначається, що українці за допомогою технічних засобів підключалися до банкомату одного з комерційних банків і "замовляли" для зняття гроші, які були в пристрої.

За даними поліції, зловмисникам вдалося отримати гроші на загальну суму близько 138 000 євро - 30 000 євро в Будві, близько 45 000 в Тиваті і 63 000 в Підгориці.

На момент ідентифікації підозрюваних вони не перебували на території Чорногорії, тому їх оголосили в розшук. Пізніше двоє підозрюваних були заарештовані при в'їзді в Чорногорію на прикордонному переході і були доставлені в прокуратуру в Підгориці.