У Чорногорії вбили мультимільйонерку з України

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Поліція Чорногорії

Тіло зі слідами насильства було знайдене у квартирі, де мешкала жінка

У чорногорському Которі ввечері 11 травня було знайдено мертвою громадянку України Анастасію Лашманову. Про це передає Vijesti.

За даними поліції, тіло зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене у квартирі, де мешкала жінка. Прокуратура уже почала розслідування справи.

Лашманова була директором компаній Mimoza group i Sea trade. Остання фірма три роки тому купила знаменитий в регіоні готель «Мімоза» в центрі Тівату і в цьому місці закінчила будувати новий готельний комплекс. Лашманова також була власником елітного комплексу «Перла» в Porto Montenegru в Тіваті. Крім того, вола володіла салоном краси «Фатальна», який розташований в престижному апарт-готелі Tre Canne в Будві.

За даними FOS, активи Лашманової оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро. Мотив вбивства невідомий, але за даними джерел видання, Лашманову могли вбити під час пограбування квартири.

Лашманова вже кілька років живе в Чорногорії. Вона приїхала в Чорногорію кілька років тому, мала російський паспорт і спочатку працювала офіціанткою. Деякі ЗМІ вказують на те, що, за неофіційною інформацією, за активами Лашманової стоїть російський бізнесмен Валерій Задорін, який є власником російської компанії «Арома».

Джерело: Європейська правда