У ДБР назвали чотири версії причин авіакатастрофи на Харківщині



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Перевіряються чотири версії слідства

Слідчі ДБР розбираються в обставинах трагедії

Державне бюро розслідувань назвало чотири версії слідства, які могли стати причиною авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині. Так, серед них неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту та неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами, повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що з метою встановлення причин та обставин катастрофи створено спільну комісію з-поміж спеціалістів Міністерства юстиції України, а саме спеціалістів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух», Державного підприємства «Антонов», Головної інспекції Міністерства оборони України, слідчих Державного бюро розслідувань та прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Перевіряються такі версії слідства:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Наразі встановлюються усі обставини катастрофи.