У День захисника України Зеленський поїде на Донеччину



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Глава держави поїде на Донеччину з робочим візитом

Президент Володимир Зеленський відвідає Донецьку область завтра, 14 жовтня, у День захисника України.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької облдержадміністрації.

Зазначається, що глава держави поїде на Донеччину з робочим візитом, куди саме, у прес-службі не уточняють.

Водночас 14 жовтня у Києві відбудеться «Марш захисників», який очолять ветерани. Його учасники планують пройти до Майдану незалежності, а потім до Офісу президента.

Так, учасники маршу виступатимуть «проти капітуляції» — надання особливого статусу окупованим районам Донбасу та амністії бойовиків.

Попередня акція «проти капітуляції» відбулась у столиці 6 жовтня, тоді на Майдані зібрались близько 10 тисяч людей, організатори зачитали вимоги до влади, зокрема не реалізовувати так звану «формулу Штайнмаєра». На виконання цих вимог активісти «дали владі» час до 14 жовтня.

Нагадаємо, 1 жовтня 2019-го президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна погоджується на «формулу Штайнмаєра».

«Формула» дуже коротка і передбачає лише, що окупована частина Донбасу має отримати тимчасовий особливий статус у день проведення на цих територіях місцевих виборів. Якщо ОБСЄ визнає ці вибори демократичними, Верховна Рада має закріпити цей особливий статус на постійній основі.

Про виведення військ та контроль з боку України за кордоном до виборів у формулі не йдеться.