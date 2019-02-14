У День закоханих українські міністри розповіли, що для них є любов (відео)
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Керівник міністерства соціальної політики Олександр Рева заявив, що «Любов - це щастя і те, що править світом»
Українські міністри привітали українців із Днем закоханих та відповіли на запитання «Що таке любов?».
Відео розмістив у своєму Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який наголосив, що «Любов - це благодать».
Міністр культури Євген Нищук зазначив, що «Любов - це щирість і самопожертва. Це вічність. І єдине, що рятує нас від жорстокості, яка є навколо».
Очільниця Мінфіну Оксана Маркарова розповіла, що «Любов - це служіння, це любити не тільки словами, а віддавати свій час, енергію, почуття, аби об'єкт твоєї любові почувався щасливішим».
Володимир Омелян, міністр інфраструктури, зауважив, що «Любов - це дружина, діти і безумовно Україна».
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, що «Любов - це те, що надихає, мотивує робити великі справи».
Керівник Мін'юсту Павло Петренко наголосив, що «Кохання - це рідність і близькість». «Я пропоную всім кохатися, а про документи подбає Мін'юст і уряд Гройсмана», - сказав він.
Очільниця МОЗ Уляна Супрун зазначила, що «Кохання - це обрати сімейного лікаря для своєї родини та вакцинувати дітей, аби захистити їхнє здоров'я».
Керівник міністерства соціальної політики Олександр Рева розповів, що «Любов - це щастя і те, що править світом».
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе зауважила, що «Любов - це самопожертва і вміння зрозуміти і дивитися в одному напрямку».
Раніше повідомлялося, що у День всіх закоханих 94 Відділи державної реєстрації актів цивільного стану по всій Україні працюватимуть до 24:00.
Джерело: Еспресо ТВ