  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У День закоханих українські міністри розповіли, що для них є любов (відео)

    • Розсилка
    У День закоханих українські міністри розповіли, що для них є любов (відео)

    Керівник міністерства соціальної політики Олександр Рева заявив, що «Любов - це щастя і те, що править світом»

    Українські міністри привітали українців із Днем закоханих та відповіли на запитання «Що таке любов?».

    Відео розмістив у своєму Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який наголосив, що «Любов - це благодать».

    Міністр культури Євген Нищук зазначив, що «Любов - це щирість і самопожертва. Це вічність. І єдине, що рятує нас від жорстокості, яка є навколо».

    Очільниця Мінфіну Оксана Маркарова розповіла, що «Любов - це служіння, це любити не тільки словами, а віддавати свій час, енергію, почуття, аби об'єкт твоєї любові почувався щасливішим».

    Володимир Омелян, міністр інфраструктури, зауважив, що «Любов - це дружина, діти і безумовно Україна».

    Міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, що «Любов - це те, що надихає, мотивує робити великі справи».

    Керівник Мін'юсту Павло Петренко наголосив, що «Кохання - це рідність і близькість». «Я пропоную всім кохатися, а про документи подбає Мін'юст і уряд Гройсмана», - сказав він.

    Очільниця МОЗ Уляна Супрун зазначила, що «Кохання - це обрати сімейного лікаря для своєї родини та вакцинувати дітей, аби захистити їхнє здоров'я».

    Керівник міністерства соціальної політики Олександр Рева розповів, що «Любов - це щастя і те, що править світом».

    Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе зауважила, що «Любов - це самопожертва і вміння зрозуміти і дивитися в одному напрямку».

    Раніше повідомлялося, що у День всіх закоханих 94 Відділи державної реєстрації актів цивільного стану по всій Україні працюватимуть до 24:00.

    Джерело: Еспресо ТВ

    Читайте також
    Володимир Гройсман міністр діти свята сім'я уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ