У День закоханих українські міністри розповіли, що для них є любов (відео)



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Керівник міністерства соціальної політики Олександр Рева заявив, що «Любов - це щастя і те, що править світом»

Українські міністри привітали українців із Днем закоханих та відповіли на запитання «Що таке любов?».

Відео розмістив у своєму Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який наголосив, що «Любов - це благодать».

Міністр культури Євген Нищук зазначив, що «Любов - це щирість і самопожертва. Це вічність. І єдине, що рятує нас від жорстокості, яка є навколо».

Очільниця Мінфіну Оксана Маркарова розповіла, що «Любов - це служіння, це любити не тільки словами, а віддавати свій час, енергію, почуття, аби об'єкт твоєї любові почувався щасливішим».

Володимир Омелян, міністр інфраструктури, зауважив, що «Любов - це дружина, діти і безумовно Україна».

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, що «Любов - це те, що надихає, мотивує робити великі справи».

Керівник Мін'юсту Павло Петренко наголосив, що «Кохання - це рідність і близькість». «Я пропоную всім кохатися, а про документи подбає Мін'юст і уряд Гройсмана», - сказав він.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун зазначила, що «Кохання - це обрати сімейного лікаря для своєї родини та вакцинувати дітей, аби захистити їхнє здоров'я».

Керівник міністерства соціальної політики Олександр Рева розповів, що «Любов - це щастя і те, що править світом».

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе зауважила, що «Любов - це самопожертва і вміння зрозуміти і дивитися в одному напрямку».

Раніше повідомлялося, що у День всіх закоханих 94 Відділи державної реєстрації актів цивільного стану по всій Україні працюватимуть до 24:00.

Джерело: Еспресо ТВ