У Держстаті розповіли про підготовку до перепису населення



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Яке саме обладнання будуть використовувати та скільки коштів загалом знадобиться стане відомо після розробки відповідної концепції та системи «Перепис 2020»

Державна служба статистики розпочала підготовку до пробного перепису населення. Наразі служба проводить закупівлю послуг щодо розробки концепції технології оброблення даних та проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи збору та оброблення даних «Перепис 2020». Яке саме обладнання будуть використовувати та скільки коштів загалом знадобиться на проведення пробного та Всеукраїнського переписів стане відомо, після розробки відповідної концепції та системи «Перепис 2020». Про це повідомили у Держстаті у відповідь на запит.

«У процесі проведення пробного перепису населення опрацьовуються програма Всеукраїнського перепису населення, методологічні та організаційні положення його проведення, концепція технології оброблення даних перепису населення тощо», — зауважили у Держстаті.

Як додали у відомстві, під час пробного перепису населення передбачається використання сучасних інноваційних технологій (електронних пристроїв (метод CAPI), мережі інтернет (метод CAWI)) для збору даних та внесення їх до бази, а також подальшої обробки та створення зведених вихідних таблиць.

«Для цього необхідно створити програмно-апаратний комплекс автоматизованої системи збору та оброблення переписних даних», — зауважили у службі статистики.

Наразі Держстат проводить закупівлю послуг з розробки концепції технології оброблення даних перепису населення та проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи збору та оброблення даних, яка передбачає розробку концептуальних засад та загальних принципів, технічних вимог та технічного завдання на автоматизовану систему «Перепис 2020».

Також у рамках цієї закупівлі передбачається розробка проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного та Всеукраїнського переписів населення та розробка концепції технології оброблення даних, яка має містити, зокрема, результати виконання таких етапів робіт:

детальне вивчення об’єкта автоматизації, пошук шляхів і оцінку можливості реалізації вимог;

розробку альтернативних варіантів концепції автоматизованої системи “Перепис 2020” і планів їх реалізації;

оцінку необхідних ресурсів на їх реалізацію і забезпечення функціонування;

оцінку переваг і недоліків кожного варіанта тощо.

«Ураховуючи це, провести оцінку щодо кількості мобільних пристроїв, комп’ютерного обладнання для проведення пробного та Всеукраїнського переписів населення, а також які саме технічні засоби будуть використовуватися та скільки коштів загалом необхідно для проведення переписів, можливо лише після виконання відповідного договору на вищезазначені послуги», — наголосили у Держстаті.

Метод CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) — це різновидність особистого інтерв’ю, коли інтерв’юер особисто опитує респондента біля комп’ютера.

Метод CAWI (Interviewing Computer Assisted Web) — аналогічне опитування, але без особистої участі інтерв’юера в ході інтерв’ю, респондент заповнює анкету самостійно. Однак рекрут респондента здійснюється особисто інтерв’юером.