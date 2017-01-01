У Держстатистики назвали реальні зарплати українців

У жовтні найвищий розмір середньої заробітної плати в Україні був зафіксований у Києві — 10 тис. 792 грн.

У жовтні 2017 року в порівнянні з вереснем поточного року, реальна заробітна плата в Україні зменшилася на 0,8%. Про це свідчать дані Держстатистики. Водночас у січні-жовтні в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року реальна заробітна плата в цілому по Україні зросла на 18,9%. Зазначається, що у жовтні цього року найвищий розмір середньої



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У жовтні найвищий розмір середньої заробітної плати в Україні був зафіксований у Києві — 10 тис. 792 грн.

У жовтні 2017 року в порівнянні з вереснем поточного року, реальна заробітна плата в Україні зменшилася на 0,8%. Про це свідчать дані Держстатистики.

Водночас у січні-жовтні в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року реальна заробітна плата в цілому по Україні зросла на 18,9%.

Зазначається, що у жовтні цього року найвищий розмір середньої заробітної плати в Україні був зафіксований у Києві — 10 тис. 792 грн., у Київській обл — 6 тис. 999 грн та у Дніпропетровській обл. — 6 тис. 760 грн.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.