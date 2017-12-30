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    У Дніпрі депутат намагався вкрасти продукти з магазину

    Зазначається, що чоловік намагався винести з магазину продуктів на 1 тис. грн
    У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який намагався вкрасти з супермаркету продукти. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області. Зазначається, що близько першої години ночі до патрульних звернулась охорона одного з супермаркетів. Охоронці магазину викрили крадія по камерах відеоспостереження. Поліцейські встановили, що
    • Сьогодні, 10:10
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    Зазначається, що чоловік намагався винести з магазину продуктів на 1 тис. грн

    У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який намагався вкрасти з супермаркету продукти.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

    Зазначається, що близько першої години ночі до патрульних звернулась охорона одного з супермаркетів. Охоронці магазину викрили крадія по камерах відеоспостереження.

    Поліцейські встановили, що один з покупців, набравши продуктів у пакет, вийшов із торгової зони і поклав його до камери схову.

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    Потім знову зайшов до магазину, узяв ще трохи, розрахувався і забравши пакунок несплачених продуктів, намагався вийти. Втім, охорона закладу його зупинила. Зазначається, що чоловік намагався винести з магазину продуктів на 1 тис. грн.

    Чоловіка затримали. Під час перевірки з’ясувалося, що він має посвідчення депутата однієї з районних рад міста.

     

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