У Дніпрі депутат намагався вкрасти продукти з магазину

Зазначається, що чоловік намагався винести з магазину продуктів на 1 тис. грн

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який намагався вкрасти з супермаркету продукти. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області. Зазначається, що близько першої години ночі до патрульних звернулась охорона одного з супермаркетів. Охоронці магазину викрили крадія по камерах відеоспостереження. Поліцейські встановили, що



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Зазначається, що чоловік намагався винести з магазину продуктів на 1 тис. грн

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який намагався вкрасти з супермаркету продукти.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

Зазначається, що близько першої години ночі до патрульних звернулась охорона одного з супермаркетів. Охоронці магазину викрили крадія по камерах відеоспостереження.

Поліцейські встановили, що один з покупців, набравши продуктів у пакет, вийшов із торгової зони і поклав його до камери схову.

Потім знову зайшов до магазину, узяв ще трохи, розрахувався і забравши пакунок несплачених продуктів, намагався вийти. Втім, охорона закладу його зупинила. Зазначається, що чоловік намагався винести з магазину продуктів на 1 тис. грн.

Чоловіка затримали. Під час перевірки з’ясувалося, що він має посвідчення депутата однієї з районних рад міста.