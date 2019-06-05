У Дніпрі п’яні чоловік і жінка влаштували обстріл з балкона багатоповерхівки



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ЗМІ повідомили, що стріляв 46-річний колишній військовий прокурор

У Дніпрі на проспекті Поля, 27Д чоловік і жінка відкрили стрілянину з балкона на 10-му поверсі. Вони стріляли з мисливської рушниці. Про це повідомляє «Информатор».

За інформацією видання, чоловік був п'яний. Сусіди повідомляють, що це був 46-річний ексвійськовий прокурор. Поки невідомо, що саме стало причиною стрілянини і куди вони цілилися.

Поруч розташований дитячий майданчик. На місце події приїхали правоохоронці, була викликана слідчо-оперативна група.

Поліцейські вилучать у чоловіка зброю. За попередніми даними, постраждалих в результаті стрілянини немає.

Свідки зняли стрілянину на відео.