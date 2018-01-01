  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Дніпрі п’ятикласник впав у кому через знущання однокласників

    Школяр із Дніпра отримав інсульт через знущання однокласників
    У Дніпрі в учня школи №52 трапився інсульт після знущань однокласників, внаслідок чого п’ятикласник впав у кому. Хлопчик виховується у багатодітній сім’ї Іванових, яка переїхала до Дніпра із прифронтової зони в Торезі. Про це повідомляє «Дніпро Час». За інформацією видання, у листопаді 2017 року однокласник Іванова
    • Сьогодні, 06:38
    • Розсилка
    <span>У Дніпрі школярі довели однокласника до інсульту</span>
    У Дніпрі школярі довели однокласника до інсульту

    Школяр із Дніпра отримав інсульт через знущання однокласників

    У Дніпрі в учня школи №52 трапився інсульт після знущань однокласників, внаслідок чого п’ятикласник впав у кому. Хлопчик виховується у багатодітній сім’ї Іванових, яка переїхала до Дніпра із прифронтової зони в Торезі.

    Про це повідомляє «Дніпро Час».

    За інформацією видання, у листопаді 2017 року однокласник Іванова нецензурною лайкою почав ображати його та його вагітну матір. На відповідь «сам такий» вчителька звинуватила в конфлікті Іванова, після чого почалося колективне знущання над школярем-переселенцем

    За словами матері хлопчика, його буквально закидали камінням. Рішенням адміністрації школи учень був переведений до паралельного класу.

    «У нас вже є один такий, а тепер звалилося ще це непорозуміння. Це треба пережити», – з порога повідомила дітям класна керівниця, коли хлопчика перевели у паралельний клас.

    Матір п’ятикласника розповіла, що йому виставили випробувальний строк, і завели спеціальний щоденник для запису зауважень. Вчителька роздратовано натякала матері на необґрунтованість перебування Іванова в її дружному класі.

    Видання опублікувало перелік скарг, які діти писали на хлопчика: «жував жуйку, на уроці ходив по класу (просився в туалет), побив дівчинку (випадково зачепив м'ячем однокласницю, після чого довго вибачався)». Матір хлопчика намагалася вирішити проблему з класною керівницею і зверталася до директора школи, щоб припинити цькування дитини, у якої був дуже поганий стан здоров'я.

    За інформацією видання, 31 січня 2018 року учні 5 класу дружно склали петицію з метою вигнати Іванова зі школи, при цьому погрожуючи школяреві. Хлопчик почав ховатися від однокласників. При цьому про те, що відбувається, знав весь колектив школи та батьківський комітет.

    Зазначається, що 1 лютого Іванов зателефонував мамі зі школи і повідомив, що над ним знову знущаються, після чого зв'язок обірвався. Жінка зателефонувала класній керівниці, але зрозумілої відповіді від неї не отримала. Після цього стало відомо, що у хлопчика стався інсульт.

    Після інциденту у школі було проведено спеціальне зібрання, на якому були присутні працівники поліції. Адміністрація школи від коментарів відмовилася. Наразі тримає розгляд інциденту, управління освіти вивчає всі надані матеріали.

    здоров'я діти школи Дніпро булінг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ