У Дніпрі п’ятикласник впав у кому через знущання однокласників

Школяр із Дніпра отримав інсульт через знущання однокласників

У Дніпрі в учня школи №52 трапився інсульт після знущань однокласників, внаслідок чого п’ятикласник впав у кому. Хлопчик виховується у багатодітній сім’ї Іванових, яка переїхала до Дніпра із прифронтової зони в Торезі.

Про це повідомляє «Дніпро Час».

За інформацією видання, у листопаді 2017 року однокласник Іванова нецензурною лайкою почав ображати його та його вагітну матір. На відповідь «сам такий» вчителька звинуватила в конфлікті Іванова, після чого почалося колективне знущання над школярем-переселенцем

За словами матері хлопчика, його буквально закидали камінням. Рішенням адміністрації школи учень був переведений до паралельного класу.

«У нас вже є один такий, а тепер звалилося ще це непорозуміння. Це треба пережити», – з порога повідомила дітям класна керівниця, коли хлопчика перевели у паралельний клас.

Матір п’ятикласника розповіла, що йому виставили випробувальний строк, і завели спеціальний щоденник для запису зауважень. Вчителька роздратовано натякала матері на необґрунтованість перебування Іванова в її дружному класі.

Видання опублікувало перелік скарг, які діти писали на хлопчика: «жував жуйку, на уроці ходив по класу (просився в туалет), побив дівчинку (випадково зачепив м'ячем однокласницю, після чого довго вибачався)». Матір хлопчика намагалася вирішити проблему з класною керівницею і зверталася до директора школи, щоб припинити цькування дитини, у якої був дуже поганий стан здоров'я.

За інформацією видання, 31 січня 2018 року учні 5 класу дружно склали петицію з метою вигнати Іванова зі школи, при цьому погрожуючи школяреві. Хлопчик почав ховатися від однокласників. При цьому про те, що відбувається, знав весь колектив школи та батьківський комітет.

Зазначається, що 1 лютого Іванов зателефонував мамі зі школи і повідомив, що над ним знову знущаються, після чого зв'язок обірвався. Жінка зателефонувала класній керівниці, але зрозумілої відповіді від неї не отримала. Після цього стало відомо, що у хлопчика стався інсульт.

Після інциденту у школі було проведено спеціальне зібрання, на якому були присутні працівники поліції. Адміністрація школи від коментарів відмовилася. Наразі тримає розгляд інциденту, управління освіти вивчає всі надані матеріали.