У Дніпрі вибух газу знищив житловий будинок
-
Розсилка
Літня господиня отримала черепно-мозкову травму і перебуває у важкому стані
У Дніпрі вранці в понеділок, 3 грудня, вибух газу зруйнував будинок 84-річної жінки.
Господиня госпіталізована у важкому стані, про це повідомляє прес-служба ДСНС області.
Рятувальники встановили, що руйнування цегляної будівлі сталося внаслідок вибуху природного (побутового) газу.
Співробітники ДСНС завдяки аварійно-рятувального обладнання звільнили жінку 1934 року народження з-під зруйнованих будівельних конструкцій і передали до карети швидкої медичної допомоги, після чого її госпіталізували з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма, стан важкий.
Причина вибуху встановлюється правоохоронними органами.