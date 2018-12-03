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    У Дніпрі вибух газу знищив житловий будинок

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    У Дніпрі вибух газу знищив житловий будинок

    Літня господиня отримала черепно-мозкову травму і перебуває у важкому стані

    У Дніпрі вранці в понеділок, 3 грудня, вибух газу зруйнував будинок 84-річної жінки.

    Господиня госпіталізована у важкому стані, про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

    Рятувальники встановили, що руйнування цегляної будівлі сталося внаслідок вибуху природного (побутового) газу.

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    У Дніпрі вибух газу знищив житловий будинок
    У Дніпрі вибух газу знищив житловий будинок
    У Дніпрі вибух газу знищив житловий будинок
    У Дніпрі вибух газу знищив житловий будинок
    У Дніпрі вибух газу знищив житловий будинок
    У Дніпрі вибух газу знищив житловий будинок

    Співробітники ДСНС завдяки аварійно-рятувального обладнання звільнили жінку 1934 року народження з-під зруйнованих будівельних конструкцій і передали до карети швидкої медичної допомоги, після чого її госпіталізували з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма, стан важкий.

    Причина вибуху встановлюється правоохоронними органами.

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