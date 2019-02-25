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    У Дніпрі з’явився пам’ятник Лесі Українці

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    <p>Пам&rsquo;ятник зроблений зі спеціального &laquo;антивандального&raquo; сплаву, хоча ззовні нагадує бронзу</p> - У Дніпрі з’явився пам’ятник Лесі Українці

    Пам’ятник зроблений зі спеціального «антивандального» сплаву, хоча ззовні нагадує бронзу

    Унікальність роботи в тому, що Леся Українка показана в незвичному, «неканонічному» образі

    У Дніпрі встановили перший пам’ятник українській письменниці та громадській діячці Лесі Українці.

    Урочисте відкриття відбулося на території школи №129 житлового масиву «Придніпровський» та було приурочене до дня народження поетеси.

    За словами організаторів, бюст - робота скульптора з Тернополя Дмитра Малярчука. Унікальність роботи в тому, що Леся Українка показана в незвичному, «неканонічному» образі.

    Пам’ятник зроблений зі спеціального «антивандального» сплаву, хоча ззовні нагадує бронзу. Це, переконані творці, вбереже його від пошкоджень.

    Як розповіла директорка школи №129 Наталія Ширяєва, бюст встановлений з ініціативи самих жителів району на кошти з бюджету Самарської районної ради та меценатів.

    Голова Самарської райради у Дніпрі Юрій Федько повідомив, що встановлення бюсту обійшлось в понад 50 тисяч гривень.

    У школі №129 хочуть, щоб їхній заклад в подальшому зміг носити ім’я Лесі Українки.

    Джерело: Радіо Свобода

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