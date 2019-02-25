У Дніпрі з’явився пам’ятник Лесі Українці



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Пам’ятник зроблений зі спеціального «антивандального» сплаву, хоча ззовні нагадує бронзу

Унікальність роботи в тому, що Леся Українка показана в незвичному, «неканонічному» образі

У Дніпрі встановили перший пам’ятник українській письменниці та громадській діячці Лесі Українці.

Урочисте відкриття відбулося на території школи №129 житлового масиву «Придніпровський» та було приурочене до дня народження поетеси.

За словами організаторів, бюст - робота скульптора з Тернополя Дмитра Малярчука. Унікальність роботи в тому, що Леся Українка показана в незвичному, «неканонічному» образі.

Пам’ятник зроблений зі спеціального «антивандального» сплаву, хоча ззовні нагадує бронзу. Це, переконані творці, вбереже його від пошкоджень.

Як розповіла директорка школи №129 Наталія Ширяєва, бюст встановлений з ініціативи самих жителів району на кошти з бюджету Самарської районної ради та меценатів.

Голова Самарської райради у Дніпрі Юрій Федько повідомив, що встановлення бюсту обійшлось в понад 50 тисяч гривень.

У школі №129 хочуть, щоб їхній заклад в подальшому зміг носити ім’я Лесі Українки.

Джерело: Радіо Свобода