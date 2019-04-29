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    У ДТП в Новій Зеландії загинули вісім осіб

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    У ДТП в Новій Зеландії загинули вісім осіб

    За даними поліції, сталося лобове зіткнення двох автомобілів

    Трагедія, яка забрала життя вісьмох осіб, сталася в центральній частині Північного острова.

    Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на поліцію Нової Зеландії.

    «У неділю вранці на шосе номер 1 на північ від озера Таупо в центральній частині Північного острова сталася ДТП, що призвела до загибелі восьми чоловік, ще один отримав важкі поранення», - йдеться в повідомленні.

    За даними поліції, сталося лобове зіткнення двох автомобілів, в одному з яких перебували вісім осіб, а в другому - тільки водій.

    Зазначається, що вижив лише 9-річний хлопчик, але він в критичному стані.

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