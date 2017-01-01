У Федерації профспілок запевняють, що Осовий не тікав з України

За словами речника ФПУ, Осовий ззнаходиться у відрядженні в Афінах

Інформація про втечу голови Федерації профспілок України Григорія Осового до Афін з метою уникнення арешту не відповідає дійсності. Він перебуває у Греції в плановому відрядженні. Про це заявив голова прес-служби ФПУ Юрій Работа. «Григорій Осовий згідно з розпорядженням 110-С знаходиться у плановому відрядженні з 22-го по 25-те



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Григорій Осовий

За словами речника ФПУ, Осовий ззнаходиться у відрядженні в Афінах

Інформація про втечу голови Федерації профспілок України Григорія Осового до Афін з метою уникнення арешту не відповідає дійсності. Він перебуває у Греції в плановому відрядженні.

Про це заявив голова прес-служби ФПУ Юрій Работа.

«Григорій Осовий згідно з розпорядженням 110-С знаходиться у плановому відрядженні з 22-го по 25-те листопада в Афінах (Греція) разом з міністром соціальної політики Андрієм Ревою на запрошення Міжнародної асоціації соціально-економічних рад та подібних інституцій для участі у міжнародній тристоронній конференції «Соціальний діалог та майбутнє у сфері праці»», - заявив Работа, коментуючи заяву екс-радника міністра МВС Іллі Киви щодо втечі Осового з України.

Також Работа спростував інформацію Іллі Ківи про знищення документів у ФПУ, які нібито викривають керівництво профспілок у крадіжках.

«Нема ніяких документів... У цьому напрямку (знищення документів - ред.) немає ніяких рухів. У мене тут присутні журналісти, вони можуть підтвердити... Це повний фейк. 100%», - заявив Работа.