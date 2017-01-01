У Фінляндії вступив у силу закон про заборону «зелених чоловічків»

Влада Фінляндії отримає розширені повноваження в тих випадках, коли безпеці в країні загрожує група військових без розпізнавальних знаків

Президент Фінляндії Саулі Нійністьо підписав зміни до закону про територіальне спостереження і в кримінальному законодавстві, передає Yle. Завдяки змінам в законодавстві, які набрали чинності, влада Фінляндії отримає розширені повноваження в тих випадках, коли безпеці в країні загрожує група військових без розпізнавальних знаків.



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Влада Фінляндії отримає розширені повноваження в тих випадках, коли безпеці в країні загрожує група військових без розпізнавальних знаків

Президент Фінляндії Саулі Нійністьо підписав зміни до закону про територіальне спостереження і в кримінальному законодавстві, передає Yle.

Завдяки змінам в законодавстві, які набрали чинності, влада Фінляндії отримає розширені повноваження в тих випадках, коли безпеці в країні загрожує група військових без розпізнавальних знаків.

Відповідно до закону, до групи військових без знаків підпадають військові, які діють прямо в інтересах іноземної держави, або від його імені, або з погодженням цієї держави. Закон передбачає для таких груп абсолютну заборону на в'їзд і перебування в країні. Порушення заборони буде каратися відповідно до кримінального кодексу. Таких військових називають «зеленими чоловічками». Термін пов'язують із зеленою формою російської армії. Одягнені в зелену форму військові без розпізнавальних знаків використовувалися в Україні, а також під час анексії Криму.