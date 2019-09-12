У Флориді чоловік влаштував криваву різанину
Напад стався на території компанії-постачальника будівельних матеріалів Dyke IndustriesЩонайменше шість осіб з ножовими пораненнями надійшли в середу, 11 вересня, в лікарню міста Таллахассі у Флориді.
Про це повідомляє NBC.
«Медики проводять огляд постраждалих», — сказали телекомпанії в лікарні.
Управління міської поліції повідомило в Twitter, що співробітники поліції виїхали на місце злочину близько 08:37 за місцевим часом (15:37 за Києвом).
«Після прибуття поліцейські виявили безліч поранених, яким була надана медична допомога», — йдеться в повідомленні поліції.
Слідчі заходи доручені відділу насильницьких злочинів. За даними CNN, напад стався на території компанії-постачальника будівельних матеріалів Dyke Industries.
Поліція Таллахассі заявила, що підозрюваного взято під варту. Неясно, чи є він співробітником компанії. Стан підозрюваного і поранених поки невідомий. Про мотиви злочинця також нічого не повідомляється.