У Флориді чоловік влаштував криваву різанину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напад стався на території компанії-постачальника будівельних матеріалів Dyke Industries

Щонайменше шість осіб з ножовими пораненнями надійшли в середу, 11 вересня, в лікарню міста Таллахассі у Флориді.

Про це повідомляє NBC.

«Медики проводять огляд постраждалих», — сказали телекомпанії в лікарні.

Управління міської поліції повідомило в Twitter, що співробітники поліції виїхали на місце злочину близько 08:37 за місцевим часом (15:37 за Києвом).

«Після прибуття поліцейські виявили безліч поранених, яким була надана медична допомога», — йдеться в повідомленні поліції.

Слідчі заходи доручені відділу насильницьких злочинів. За даними CNN, напад стався на території компанії-постачальника будівельних матеріалів Dyke Industries.

Поліція Таллахассі заявила, що підозрюваного взято під варту. Неясно, чи є він співробітником компанії. Стан підозрюваного і поранених поки невідомий. Про мотиви злочинця також нічого не повідомляється.