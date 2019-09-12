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    У Флориді чоловік влаштував криваву різанину

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    У Флориді чоловік влаштував криваву різанину

    Напад стався на території компанії-постачальника будівельних матеріалів Dyke Industries

    Щонайменше шість осіб з ножовими пораненнями надійшли в середу, 11 вересня, в лікарню міста Таллахассі у Флориді.

    Про це повідомляє NBC.

    «Медики проводять огляд постраждалих», — сказали телекомпанії в лікарні.

    Управління міської поліції повідомило в Twitter, що співробітники поліції виїхали на місце злочину близько 08:37 за місцевим часом (15:37 за Києвом).

    «Після прибуття поліцейські виявили безліч поранених, яким була надана медична допомога», — йдеться в повідомленні поліції.

    Слідчі заходи доручені відділу насильницьких злочинів. За даними CNN, напад стався на території компанії-постачальника будівельних матеріалів Dyke Industries.

    Поліція Таллахассі заявила, що підозрюваного взято під варту. Неясно, чи є він співробітником компанії. Стан підозрюваного і поранених поки невідомий. Про мотиви злочинця також нічого не повідомляється.

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