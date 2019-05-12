У Флориді розбився літак: одна людина загинула



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Літак розбився біля житлових будинків

В американському штаті Флорида біля міста Неплс в суботу в результаті падіння невеликого двомоторного літака загинула одна людина.

Про це повідомляє Naples Daily News.

За даними порталу, літак розбився біля житлових будинків. Ніхто з жителів околиць не постраждав. Причина аварії поки невідома.

У поліції не змогли сказати, скільки пасажирів було на літаку.

За відомостями поліції, літак було сильно пошкоджено під час падіння.

В даний час поліція з'ясовує всі обставини події.