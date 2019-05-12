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    У Флориді розбився літак: одна людина загинула

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    У Флориді розбився літак: одна людина загинула

    Літак розбився біля житлових будинків

    В американському штаті Флорида біля міста Неплс в суботу в результаті падіння невеликого двомоторного літака загинула одна людина.

    Про це повідомляє Naples Daily News.

    За даними порталу, літак розбився біля житлових будинків. Ніхто з жителів околиць не постраждав. Причина аварії поки невідома.

    У поліції не змогли сказати, скільки пасажирів було на літаку.

    За відомостями поліції, літак було сильно пошкоджено під час падіння.

    В даний час поліція з'ясовує всі обставини події.

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