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    У Франції під час сутичок на акціях «жовтих жилетів» постраждали поліцейські

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    У Франції під час сутичок на акціях «жовтих жилетів» постраждали поліцейські

    Найбільше учасників зібрали акції в Парижі, Ліоні, Нанті та Монпельє

    У Франції під час акцій «жовтих жилетів» у суботу, 11 травня, відбулися сутички протестувальників із поліцією в містах Нант і Ліон, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

    Про це повідомляє видання Ouest France.

    За даними МВС Франції в суботу на вулиці по всій країні вийшли 18,6 тисячі осіб, водночас активісти руху стверджують, що на суботню акцію зібралися 37 тис. учасників.

    Найбільшу кількість учасників зібрали акції в Парижі, Ліоні, Нанті та Монпельє.

    Зокрема в місті Нант на заході Франції, де сталися сутички з поліцією, на маніфестацію «жовтих жилетів« вийшло близько 3 тисяч осіб.

    Протестувальники розбили вітрини місцевих агентств із працевлаштування і Молодіжної економічної палати Франції - поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для їх розгону, затримано 26 осіб.

    Крім того, розпочато розслідування проти автомобіліста, який погрожував направити машину на кількох правоохоронців.

    У місті Ліон на сході Франції на вулиці вийшли приблизно 2,5 тисячі «жовтих жилетів». Під час маніфестацій були розбиті вітрини і зруйновані кілька трамвайних зупинок.

    Там поліція також застосувала сльозогінний газ.

    У префектурі місцевої поліції повідомили, що в результаті сутичок постраждали 10 поліцейських, затримано вісім протестувальників.

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