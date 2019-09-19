У Франції розбився винищувач F-16



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На північному заході Франції 19 вересня розбився винищувач бельгійських ВПС F-16

Французька служба з надзвичайних ситуацій визволила одного з пілотів з дротів лінії електромережі

На заході Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Один з двох пілотів літака після екстренного катапультування заплутався у дротах електромережі.

Про це повідомляє BBC.

«На північному заході Франції розбився винищувач бельгійських ВПС F-16, пілот, який катапультувався, заплутався у дротах електромережі високої напруги», - йдеться у повідомленні.

Обидва пілоти отримали ушкодження після катапультування з літака поблизу Лорієнта, повідомили у бельгійських ВПС.

Французька служба з надзвичайних ситуацій визволила одного з пілотів з дротів лінії електромережі після двогодинної рятувальної операції.

Бельгійські ЗМІ повідомляють, що літак здійснював практичний політ з Флоренна у бельгійській провінції Намур до французької авіабази у Лан-Бішо, приблизно за 30 км від місця катастрофи.