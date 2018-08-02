У Франції схвалили заборону сексуальних домагань на вулиці



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Законопроект також посилює покарання за секс з неповнолітніми

У Франції схвалили законопроект про заборону сексуальних домагань на вулиці.

Документ, який схвалений нижньою палатою парламенту у другом читанні, передбачає штрафи до 750 євро.

За даними агенції Reuters, законопроект також посилює покарання за секс з неповнолітніми і продовжує до 10 років строк, протягом якого вони можуть подати в поліцію заяву про зґвалтування.

Цей законопроект схвалили після інциденту з 22-річною студенткою Марі Лагерр. Коли дівчина йшла ввечері в Парижі, чоловік почав свистіти, вигукувати непристойні звуки і дозволив собі сексуальні коментарі в її адресу.

Дівчина крикнула йому «Заткнись», після цього чоловік догнав її і вдарив так сильно, що вона впала. Відео інциденту з камер відеоспостереження було поширене, а цей випадок набув розголосу.